Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft wollen gegen das unbemerkte Ausspähen von Personen mittels Bluetooth-Trackern vorgehen. Es gebe eine Strafbarkeitslücke, da diese neuartigen Geräte bei den bisherigen Regelungen gegen Cybermobbing und digitales Stalking nicht mitgedacht worden seien, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, über den die Bürgerschaft nach der Sommerpause Ende August abstimmen soll. Darin wird der Senat aufgefordert, auf Bundesebene darauf hinzuwirken, diese Lücke zu schließen. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" am Montag über den Antrag berichtet.