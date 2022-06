Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat vorgeworfen, mit der neuen U-Bahnlinie 5 am Bedarf vorbei zu planen. Sie brachte erneut eine Straßenbahn ins Spiel. Eine von der Linken-Fraktion in Auftrag gegebene Studie habe ergeben, dass die vom Senat immer wieder genannten Vorteile der U-Bahn gegenüber einer Straßenbahn nicht gegeben seien, sagte die verkehrspolitische Sprecherin Heike Sudmann am Donnerstag.