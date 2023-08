Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Hamburg warnt angesichts der Sparpläne der Bundesregierung vor sozialer Spaltung. "Wer an Investitionen in die soziale Infrastruktur spart, gibt dem Rechtspolismus Raum", erklärte die DGB-Landesvorsitzende Tanja Chawla am Donnerstag. Die geplanten Einsparungen würden auch an Hamburg nicht spurlos vorbeigehen. Die soziale Infrastruktur müsse aber gestärkt und gezielte Investitionen vorgenommen werden, um der wachsenden sozialen Spaltung in der Stadt entgegenzuwirken.