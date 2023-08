Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil des Landgerichts Hamburg zur sogenannten Rolling-Stones-Affäre in der Hansestadt aufgehoben. Die Korruptionsvorwürfe rund um die Genehmigung der Großveranstaltung im Herbst 2017 müssen von einer anderen Strafkammer in Hamburg erneut umfassend geprüft werden, wie der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig am Donnerstag entschied (Az.: 5 StR 447/22). Das erste Urteil habe sich als "durchgreifend rechtsfehlerhaft" erwiesen.