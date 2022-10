Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach dem Ende der Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Regierungschefs der Bundesländer enttäuscht geäußert. "Meine Erwartungen an diese Konferenz haben sich nicht erfüllt, sagte er am Dienstagabend. "Angesichts der wirklich schwierigen Lage, in der wir uns in Deutschland befinden, mit großer Unsicherheit in der Bevölkerung, hätte ich erwartet, dass der Bund mit sehr viel konkreteren Vorstellungen in diese Konferenz reingeht."