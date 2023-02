Die SG Flensburg-Handewitt hat den 14. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den Bergischen HC gab es für die Norddeutschen am Sonntag einen ungefährdeten 30:17 (18:6)-Heimerfolg. Vor den 5833 Zuschauern in der Flensburger Arena war Aaron Mensing mit neun Treffern der beste Werfer im Team von Trainer Maik Machulla. Für die überforderten Gäste war Lukas Stutzke fünfmal erfolgreich.

Die Flensburger waren schon früh auf die Siegerstraße eingebogen. Mensing sorgte mit seinem Treffer zum 26:16 bereits in der 25. Minute für eine Zehn-Tore-Führung. Nach der Pause wuchs der Vorsprung zeitweilig auf 14 Treffer an (29:15/57.).

Zu seinem Comeback im SG-Trikot kam der dänische Weltmeister Lasse Möller. Nach einer Vorstufe zu einem Ermüdungsbruch im Bein, der zur vorzeitigen Abreise von der WM geführt hatte, erzielte Möller einen Treffer.

Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) wollen die Flensburger mit einem Erfolg vor heimischem Publikum gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF den Gruppensieg in der Vorrunde der European League perfekt machen.

