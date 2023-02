Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben sich zumindest bis Sonntag auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Die Norddeutschen gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen mit 40:29 (21:13). Beste Werfer der Partie waren Yannick Fraatz und Steffen Weinhold mit je sechs Toren für Kiel und Marian Orlowski mit acht Treffern für Hamm. Am Sonntag können die Rhein-Neckar Löwen mit einem Heimerfolg über den TVB Stuttgart den Rekordmeister aber wieder überholen.

Die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha startete konzentriert in der Partie, stand vor allem in der Defensive sicher. Kreisläufer Petter Överby traf zum 7:2 (9. Minute), Rechtsaußen Fraatz schraubte den Vorsprung auf sechs Treffer (10:4/15.). So war die Partie gegen überforderte Hammer schon früh entschieden. Weinhold sorgte mit dem 27:17 (40.) für Klarheit. Den 40. THW-Treffer erzielte Fraatz kurz vor dem Abpfiff.

Am Mittwoch (18.45 Uhr/Sky) empfangen die Kieler den slowenischen Meister RK Celje in der Champions League. In der Bundesliga geht es für die Norddeutschen am 26. Februar beim TBV Lemgo Lippe weiter.

