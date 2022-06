Hamburg (lno) Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den ersten Neuzugang für die nächste Saison bekanntgegeben. Vom Playoff-Halbfinalisten MHP Riesen Ludwigsburg wechselt Jonas Wohlfarth-Bottermann zu den Hanseaten. Der 2,08 Meter große Center unterschrieb einen Zweijahresvertrag. «Als das Angebot aus Hamburg kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe die Towers in den letzten Jahren immer wieder mit einem Auge verfolgt. Ich bin absolut überzeugt von der Entwicklung und freue mich sehr, ab sofort ein Teil davon zu sein», sagte der 32-jährige Wohlfarth-Bottermann.

Die Hamburger und Robin Christen gehen dagegen getrennte Wege. Der 31-jährige Forward schließt sich dem Ligarivalen ratiopharm Ulm an. Das teilten die Towers am Freitag mit. «Aus Ulm hat Robin ein für ihn sehr attraktives Angebot erhalten. Da unsere Kaderplanungen noch nicht so weit vorangeschritten sind, war nicht absehbar, wie sich seine Rolle entwickeln wird. Daher können wir seine Entscheidung nachvollziehen», sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Christen war vor der Saison 2021/22 vom niedersächsischen SC Rasta Vechta zu den Hamburgern gewechselt. Im Februar wurde er erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.