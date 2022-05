Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat im Kampf um den dritten Tabellenplatz einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun unterlag am Mittwoch bei der TuS Metzingen mit 27:31 (14:16). Damit schrumpfte der Vorsprung auf den Thüringer HC zwei Spiele vor Abschluss der Saison auf zwei Punkte. Beide Teams treffen am kommenden Dienstag nach dem eigentlichen Ende der Hauptrunde noch in einem Nachholspiel aufeinander.