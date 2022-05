Der russische Angriff auf die Ukraine erfordert nach Ansicht der Hamburger SPD-Landesvorsitzenden Melanie Leonhard auch eine Neubewertung der Bedeutung der militärischen Stärke Deutschlands. Die von der Bundesregierung beschlossenen 100 Milliarden Euro zur Stärkung der Bundeswehr seien auch ein sozialdemokratischer Abwägungsprozess, «wie wir uns innerhalb von Nato und in Europa positionieren wollen zur Verteidigung von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität», sagte sie am Freitagabend beim Landesparteitag der SPD. Dabei müsse auch jeder die eigene Position zur Bundeswehr überprüfen. «Sie wird mehr sein müssen als bewaffnete Entwicklungshelfer.»

In der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützte sie den Kurs der Bundesregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). «Die Debatte, ob Waffenlieferungen Gewalt verhindern oder erzeugen, ist entschieden worden am 24.2.», sagte Leonhard. Es sei auch richtig, «dass die Bundesregierung im Hintergrund darum ringt, dass wir da ein Nato-einheitliches Vorgehen bekommen.» Dazu verpflichte die deutsche Geschichte. Vorschnelles Handeln sei nicht gefragt. «Es ist noch kein Frieden durch Maulheldentum in Talkshows entschieden worden», sagte sie.