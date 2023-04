Zur Aufklärung des "Cum-Ex"-Steuerskandals um die Hamburger Warburg-Bank will die Union im Deutschen Bundestag auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor einen Untersuchungsausschuss laden. Wie Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) am Dienstag in Berlin sagte, soll geklärt werden, warum die Hamburger Finanzbehörde unter dem damaligen Finanzsenator Tschentscher 2016 und 2017 zunächst auf Steuerrückforderungen in Millionenhöhe gegen die Bank verzichten wollte. Vor allem aber solle die Rolle des damaligen Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) geklärt werden, der sich in dem Zeitraum mehrfach mit den Bank-Gesellschaftern getroffen hatte. Middelberg kündigte an, dass die Unionsfraktion im Bundestag in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien einen Untersuchungsausschuss beantragen werde.