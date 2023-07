Mit einem Rückkehrappell will die Luftwaffe am Donnerstag (13.00 Uhr) im schleswig-holsteinischen Jagel das Ende des Einsatzes des Unbemannten Aufklärungssystems Heron 1 im Ausland würdigen. Dazu wird Generalmajor Peter Klement im Norden erwartet. Das System wurde in Afghanistan und Mali zum Schutz der Soldaten eingesetzt.