Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) informieren sich mit einem Besuch bei der Luftwaffe über das Großmanöver "Air Defender 2023". Sie trafen am Dienstag auf dem Luftwaffenstandort Schleswig-Jagel in Schleswig-Holstein ein. Dort sahen sie sich das Training und die Waffensysteme an und sprachen mit Soldaten. An der Übung nehmen noch bis Freitag (23. Juni) unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten teil.