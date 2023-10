Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich nach der schweren Ostsee-Sturmflut beeindruckt von der Solidarität der Menschen in der Region gezeigt. "Was die Menschen an der Ostseeküste und speziell ganz im Norden in den letzten Tagen erleben mussten, ist furchtbar", sagte der Bundestagsabgeordnete aus Flensburg am Samstag. "Die Natur hat getobt und gezeigt, wie unbändig ihre Kräfte sind. Meine Gedanken sind bei den vielen vom Hochwasser betroffenen Menschen."