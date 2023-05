Daniel Günther (CDU, M), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews nach einer Hochrechnung zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Foto

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich ausgesprochen zufrieden über das Ergebnis seiner CDU bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein gezeigt. "Der Vorsprung vor der politischen Konkurrenz ist sogar noch einen Tick größer geworden", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Die Partei kam nach Auszählung der meisten Ergebnisse der Kreise und kreisfreien Städte auf 33,8 Prozent der Stimmen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich ausgesprochen zufrieden über das Ergebnis seiner CDU bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein gezeigt. "Der Vorsprung vor der politischen Konkurrenz ist sogar noch einen Tick größer geworden", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Die Partei kam nach Auszählung der meisten Ergebnisse der Kreise und kreisfreien Städte auf 33,8 Prozent der Stimmen.

Die Union sei in allen Kreisen weit vorne und habe auch in den vier kreisfreien Städten besser abgeschnitten als in der Vergangenheit, sagte der Regierungschef über die Abstimmung am Sonntag. Bei der Wahl spielten kommunale Aspekte aber eine große Rolle.

Zum Ergebnis der AfD, die nach Auszählung der meisten Ergebnisse aus den Kreisen und kreisfreien Städten auf mehr als acht Prozent der Stimmen kam, sagte der Regierungschef, die Menschen machten sich auch in Schleswig-Holstein deutlich stärker Sorgen. Das sei an den Ständen zu spüren gewesen. Gerade in Krisenzeiten müsse Politik mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit bieten. "Das vermissen offenkundig viele Menschen bei der derzeitigen Bundesregierung." Deshalb habe die Bundespolitik Auswirkungen auf das landesweite Ergebnis gehabt.