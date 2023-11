Kiels Niclas Ekberg (l) setzt zu einem Wurf gegen Aalborgs Torwart Niklas Landin an. Foto

Der Rekordmeister gibt in der zweiten Halbzeit der Champions-League-Partie in Dänemark einen Sieben-Tore-Vorsprung aus der Hand. Der wichtigste Mann auf der Bank der Norddeutschen ist nicht dabei.

Der THW Kiel hat einen möglichen Auswärtssieg in der Handball-Champions-League verpasst. Der deutsche Rekordmeister kam am Mittwoch trotz zwischenzeitlicher Sieben-Tore-Führung nur zu einem 27:27 (17:13) bei Aalborg HB. In der Vorwoche hatten die Norddeutschen noch eine 18:27-Niederlage gegen den dänischen Vizemeister kassiert. Beste Werfer waren Nikola Bilyk mit sechs Toren für Kiel sowie Lukas Nilsson und Simon Hald mit je fünf Treffern für Aalborg.

Die Norddeutschen waren ohne ihren Chefcoach Filip Jicha sowie die angeschlagenen Spieler Harald Reinkind und Rune Dahmke angereist. Für den Tschechen Jicha übernahm dessen Assistent Christian Sprenger das Kommando auf der Bank. Dennoch kamen die Kieler ausgezeichnet in das Spiel. Reinkind-Vertreter Eduardo Gurbindo traf zum 3:1 (3. Minute), Eric Johansson erhöhte sogar auf 14:9 (24.).

Stark agierte vor allem die Defensive des THW, in der Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Domagoj Duvnjak die Spieler des dänischen Vizemeisters vor große Probleme stellten. Im Angriff hatten die Kieler deutlich weniger Probleme mit ihrem ehemaligen Mitspieler Niklas Landin im Aalborger Tor als in der vergangenen Woche.

In der 38. Minute betrug der Vorsprung der Gäste beim 22:15 erstmals sieben Treffer. Aalborg glich nach einer starken Phase zum 27:27 (58.) aus. In der Schlussminute vergaben Niclas Ekberg für Kiel und Mikkel Hansen für Aalborg jeweils einen Siebenmeter. Duvnjak hatte die letzte Chance für den THW, doch der Wurf des Kroaten wurde noch abgewehrt.

