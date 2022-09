Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball setzten sich die Norddeutschen am Mittwochabend in der Gruppe B souverän 36:26 (17:13) durch. Erfolgreichste THW-Schützen in der Kieler Arena waren Harald Reinkind (6 Tore) sowie Patrick Wiencek und Niclas Ekberg (beide 5), bei Elverum agierten Uros Borzas (6) und Christopher Hedberg (4) am treffsichersten.