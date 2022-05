Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Der Wert lag am Dienstag bei 358,1, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.39 Uhr). Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen noch 447,7 betragen.