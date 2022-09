Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto

Im Hamburger Nahverkehr sind seit Beginn der Corona-Pandemie rund 83.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht gezählt worden. Die Zahl ist in diesem Jahr schon jetzt deutlich höher als in den beiden Jahren zuvor, wie der Hamburger Verkehrsbund (HVV) mitteilte. Fahrgäste, die ohne Maske erwischt werden, müssen 40 Euro Strafe zahlen.

Im laufenden Jahr sei es bisher zu knapp 36.000 Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gekommen. Das sind nach HVV-Angaben rund 11.300 Verstöße mehr als im vergangenen Jahr. Ein möglicher Grund: Die steigenden Fahrgastzahlen, die sich in Richtung Vor-Corona-Niveau bewegten, so die Hamburger Hochbahn.