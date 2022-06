Die Einrichtung von immer mehr Bewohnerparkzonen in Hamburg hat zu einer Kontroverse in der Bürgerschaft geführt. Die CDU warf dem rot-grünen Senat vor, Mitarbeiter von dort ansässigen Firmen oder Einrichtungen wie Krankenhäusern durch Parkgebühren zu belasten. «Und das führt dazu, dass Sie Fachkräfte aus Hamburg heraustreiben», sagte Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch.