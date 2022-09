Die Fahrer des privaten Busgewerbes in Schleswig-Holstein haben am Dienstag ihren Warnstreik in der aktuellen Tarifauseinandersetzung fortgesetzt. Nach Angaben von Verdi-Sprecher Frank Schischefsky kamen 500 bis 600 Teilnehmer zu einer Demonstration in Kiel zusammen. "Wir sind mehr als zufrieden", sagte er. Die Busfahrer seien lautstark durch die Innenstadt gezogen und hätten auf Ihre Forderungen aufmerksam gemacht.