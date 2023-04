Klimaaktivisten haben sich auf der Fahrbahn der Autobahn 7 festgeklebt und blockieren so die Zufahrt des Elbtunnels in Richtung Norden. Foto

Erneuter Protest von Klimaaktivisten an drei wichtigen Verkehrspunkten in Hamburg - und das ausgerechnet zum Start des Oster-Reiseverkehrs. Eine Aktion gibt es auch am Elbtunnel.

Zum Beginn des Oster-Reiseverkehrs haben mehrere Klimaaktivisten am Donnerstag fast zeitgleich den Verkehr an wichtigen Hamburger Verkehrspunkten behindert. Um 8.56 Uhr gab es laut Polizei eine Aktion am Hamburger Elbtunnel. Zu den Auswirkungen könne man aber noch nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Fünf Klimaaktivisten hatten sich kurz zuvor auf der Billhorner Brückenstraße festgeklebt. Auf dem Veddeler Damm konnte laut Polizei verhindert werden, dass sich Aktivisten ankleben. Eine Spur musste dort bei dem Einsatz vorübergehend gesperrt werden.