Das Hamburger Stadtderby der 2. Fußball-Bundesliga kann live im Internet verfolgt werden. Die Partie des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr) kommender Woche wird kostenfrei auf dem YouTube Channel von Sky Sport in einer gesonderten Live-Übertragung zu sehen sein. Das teilte der Pay-TV-Sender am Freitag mit.