Hockey-Viertelfinale: Polo will über Mülheim in die Endrunde

Deutsche Hockey-Meisterschaft Hockey-Viertelfinale: Polo will über Mülheim in die Endrunde

Im Kampf um das Erreichen der Endrunde um die deutsche Hockey-Meisterschaft bietet sich den Herren vom Hamburger Polo Club die Gelegenheit zur Revanche. Wie im vergangenen Jahr heißt der Gegner im Viertelfinale Uhlenhorst Mülheim. Damals schied das Team von Trainer Matthias Witthaus nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel aufgrund der 4:6-Niederlage beim HTCU aus. Mülheims Lukas Windfeder hatte dabei fünf Eckentore erzielt.

Im Kampf um das Erreichen der Endrunde um die deutsche Hockey-Meisterschaft bietet sich den Herren vom Hamburger Polo Club die Gelegenheit zur Revanche. Wie im vergangenen Jahr heißt der Gegner im Viertelfinale Uhlenhorst Mülheim. Damals schied das Team von Trainer Matthias Witthaus nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel aufgrund der 4:6-Niederlage beim HTCU aus. Mülheims Lukas Windfeder hatte dabei fünf Eckentore erzielt.

Mit fünf Rückrundensiegen plus dem Erfolg im Nachholspiel gegen den Berliner HC aber sehen sich die Hamburger vor dem ersten Spiel der «best of three»-Serie am Sonntag (14.00 Uhr) gut gerüstet. «Wir haben einen absoluten Lauf und fahren mit großem Selbstvertrauen nach Mülheim», betonte Witthaus. Dass sein Team so stark auftrumpfen konnte, führt der Coach auf die Vorbereitung zurück: «Wir hatten den kompletten Kader zusammen und die Mannschaft hat sich gefunden.»

Ungeachtet des Abschneidens der Polo-Herren werden mindestens zwei Hamburger Vereine die Endrunde in Bonn (4./5. Juni) erreichen. Bei den Herren empfängt der Club an der Alster am Samstag (14.00 Uhr) den HTHC. Die Damen des Uhlenhorster HC erwarten ebenfalls am Samstag (15.00 Uhr) den Club an der Alster. Die UHC-Herren treffen auf Titelverteidiger Rot-Weiss Köln. Auch die HTHC-Damen haben die Kölner dann zu Gast.