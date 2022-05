Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC können am Samstag (14.00 Uhr) den Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft in Bonn (4./5. Juni) perfekt machen. Nach dem 3:2-Erfolg im ersten Duell beim Club an der Alster in der Viertelfinal-Serie «best of three» fehlt dem Team von Trainer Christoph Bechmann noch ein Sieg zum Weiterkommen.