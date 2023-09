Die Favoriten waren bei den deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball nicht zu schlagen. Wie 2022 holten sich Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Cinja Tillmann und Svenja Müller am Sonntag in Timmendorfer Strand die Titel. Dabei gelang es den Hamburgern Ehlers und Wickler, ohne Satzverlust durch das zu Turnier zu kommen. Bei Partystimmung am Strand gewann das einzige deutsche Weltklasse-Duo bei den Männern das Finale gegen die Zwillinge Bennet und David Poniewaz nach hartem Kampf mit 21:19, 21:18. "Es war ein richtig heftiges Spiel", sagte Wickler, der mit seinem sechsten Titel nun deutscher Rekordmeister ist. Im Spiel um Platz drei besiegten Paul Henning und Sven Winter mit 21:17, 15:21, 15:12 Lukas Pfretzschner und Robin Sowa.

Zuvor hatten Cinja Tillmann und Svenja Müller ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die WM-Dritten aus Hamburg setzten sich im Endspiel gegen Anna Behlen und Sarah Schulz klar mit 21:14, 21:15 durch. "Hätte mir das vor dem Turnier jemand gesagt, also ich hätte es sofort genommen", sagte die 32-jährige Tillmann. "Es fühlt sich einfach nur cool an."

Sie lobte vor allem ihre zehn Jahre alte Partnerin. "Ich bin einfach stolz über die Entwicklung von Svenja in den letzten zwei Jahren", sagte Tillmann. "Es ist unglaublich, was die junge Dame leistet." Das Duo spielt seit 2021 zusammen und hat sich in der Zeit zum besten deutschen Paar entwickelt. Den dritten Platz sicherten sich die an Nummer zwei gesetzten Karla Borger und Sandra Ittlinger aus Stuttgart. Sie schlugen Leonie Körtzinger und Lea Sophie Kunst mit 21:18, 21:14.

