Die beiden derzeit besten deutschen Beach-Volleyballer werden bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand ihrer Favoritenrolle gerecht. Die an Nummer eins gesetzten Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler kamen am Freitagvormittag zu ihrem zweiten souveränen Sieg im zweiten Spiel und zogen ins Viertelfinale ein. Gegen ihre Clubkollegen vom ETV Hamburg, Philipp Huster und Simon Pfretzschner, gewannen sie 21:14, 21:14. In der Runde der letzten Acht treffen Ehlers/Wickler am Samstag auf Georg und Peter Wolf von der DJK Tusa 06 Düsseldorf.