HSV-Sprinter Owen Ansah ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion lief der 21-Jährige am Samstag zu Gold über 100 Meter. Mit seiner Siegerzeit von 10,09 Sekunden blieb Ansah nur eine Hundertstelsekunde über seiner persönlichen Bestzeit und bestätigte damit die Norm für die Europameisterschaft im August in München. Sein Teamgefährte Lucas Ansah-Peprah sicherte sich in 10,17 Sekunden die Bronzemedaille.