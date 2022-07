Angesichts erwarteter Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius in den kommenden Tagen haben die Hamburger Behörden vor Hitzebelastungen gewarnt. "Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten, halten Sie ihre Wohnung kühl", empfahl die Gesundheitsbehörde am Montag. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Hitzewarnung für die Hansestadt zunächst für Dienstag herausgegeben - bis zu 34 Grad werden erwartet. Am Mittwoch soll es in der Hansestadt mit 35 Grad sogar noch etwas wärmer werden.