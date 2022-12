Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich am Mittwoch auf einen regnerischen Tag einstellen. Nach einem mancherorts nebligen Morgen, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern, regnet es bei Höchstwerten um die 6 Grad sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei kann der Regen vereinzelt auch etwas nachlassen. Der Wind weht mäßig und an der See frisch bis stark aus südwestlicher Richtung.

Am Abend können auf Helgoland und mit geringer Wahrscheinlichkeit auch auf Sylt Windböen mit einer Geschwindigkeit von 55 Stundenkilometern aus Südwest wehen, wie es hieß. In der Nacht zu Donnerstag ziehen starke Wolken auf und es regnet weiter. Dabei sinken die Temperaturen auf um die 5 Grad und der Wind weht schwach bis mäßig-frisch an der Küste.

Prognose DWD