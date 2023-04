Der Donnerstag bringt für die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaftes Wetter und Regen mit sich. Vormittags wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) regnerisch, bevor es sich später von der Nordsee her auflockert und der Regen nachlässt. Die Temperaturen liegen dabei bei Höchstwerten von 10 bis 13 Grad und es weht im Inland mäßiger bis frischer, an den Küsten starker und insbesondere an der Nordsee in Böen teils stürmischer Wind.