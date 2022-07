Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, FC St. Pauli und Hansa Rostock sowie Regionalligist VfB Lübeck greifen am heutigen Samstag in das Pokalgeschehen ein. Ein Nordduell steht dabei auf dem Plan: Lübeck gegen Rostock. Vor zwei Jahren waren beide vereint in der 3. Liga, danach trennten sich ihre Wege. Auf dem Papier ist der FC Hansa der klare Favorit. Der VfB sieht aber Chancen, den HSV-Bezwinger aus dem Rennen zu werfen. Die Partie wird ebenso wie das Spiel des HSV beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth um 15.31 Uhr angepfiffen.