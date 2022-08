Titelverteidiger RB Leipzig ist mühelos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der sächsische Fußball-Bundesligist besiegte am Dienstagabend in der heimischen Red Bull Arena den Viertligisten Teutonia Ottensen mit 8:0 (4:0). RB-Rückkehrer Timo Werner mit einem Dreierpack (19. Minute/20./43.), André Silva mit einem Doppelpack (41./53.) sowie Emil Forsberg (56.), Christopher Nkunku (77.) und Dani Olmo (90.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Domenico Tedesco.