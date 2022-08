Viertligist FC Teutonia 05 Ottensen will sich im DFB-Pokalspiel bei Titelverteidiger RB Leipzig nicht nur auf die Abwehrarbeit am eigenen Strafraum konzentrieren. Trainer David Bergner sagte vor der Begegnung am Dienstagabend (20.46 Uhr/ZDF und Sky), sein Team werde im Angriff "auch die eine oder andere Möglichkeit nutzen". Der Hamburger Regionalligist ist dennoch krasser Außenseiter gegen den Bundesligisten.

Dass das Heimrecht getauscht werden musste, lag an der Zerstörung des Rasens an einigen Stellen im zunächst vorgesehenen Paul-Greifzu-Stadion in Dessau. Dort galten die Hamburger als Heimmannschaft und waren für die Organisation der Partie zuständig. Das heimische Stadion Hoheluft in Hamburg ist wegen des Kunstrasens im DFB-Pokal nicht zugelassen. Eine Alternative in der Hansestadt wurde nicht gefunden. In der Leipziger Red-Bull-Arena werden am Dienstagabend mehr als 10.000 Zuschauer erwartet.

