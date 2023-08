Die Fußballerinnen des Regionalligisten FC St. Pauli und des Zweitliga-Aufsteigers Hamburger SV bekommen für das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal eine große Bühne. Die Auslosung für die anstehende Runde hatte das Hamburger Stadtduell erbracht. Am Donnerstag teilte der FC St. Pauli mit, dass die Partie in seinem Millerntor-Stadion stattfindet.

Die Fußballerinnen des Regionalligisten FC St. Pauli und des Zweitliga-Aufsteigers Hamburger SV bekommen für das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal eine große Bühne. Die Auslosung für die anstehende Runde hatte das Hamburger Stadtduell erbracht. Am Donnerstag teilte der FC St. Pauli mit, dass die Partie in seinem Millerntor-Stadion stattfindet.

Der Entscheidung waren nach Club-Angaben Gespräche mit allen Beteiligten, Behörden und Verbänden vorausgegangen. Das Spiel findet am zweiten September-Wochenende (9./10. September) statt. Eine genaue Terminierung folgt. An dem Wochenende haben die Zweitliga-Fußballer der beiden Vereine wegen der Länderspielpause spielfrei.

"Angesichts dessen hofft der FC St. Pauli auf ein großes Interesse an dem Spiel mit einem möglichen Zuschauer*innen-Rekord für ein Frauenspiel in Hamburg", hieß es in der Mitteilung des FC St. Pauli. In das Stadion, in dem sonst die Zweitliga-Fußballer des Kiezclubs spielen, passen etwas mehr als 29.500 Zuschauer.

Die HSV-Frauen hatten sich am Sonntag in der ersten Runde gegen den Regionalligisten ATS Buntentor mit 4:1 durchgesetzt. Der FC St. Pauli gewann mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen den Magdeburger FFC.

Mitteilung FC St. Pauli