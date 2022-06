Ein Jahr nach dem Titelgewinn bei der Beachhandball- Europameisterschaft wollen Katharina Filter und Liv Süchting mit der deutschen Auswahl den nächsten großen Erfolg im Sand feiern. Das Duo vom Bundesligisten Buxtehuder SV gehört zum DHB-Team, das bei der am Dienstag in Griechenland beginnenden Weltmeisterschaft um eine Medaille kämpft. Es ist die erste Teilnahme der DHB-Frauen an der WM seit 2006.

Angesichts der Vorrundengegner Brasilien, Ungarn und Norwegen räumte Bundestrainer Alexander Novakovic jedoch ein: «Es sind drei hochkarätige Gegner, gegen die wir bis zur letzten Sekunde bis an unsere Grenze gehen müssen.» Die Auftaktpartie gegen Brasilien wird am Dienstag um 9.40 Uhr angepfiffen. Um 15.40 Uhr folgt das Duell gegen Ungarn. Am Mittwoch (14.50 Uhr) spielt das DHB-Team zum Abschluss gegen Norwegen.