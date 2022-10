In einem ehemaligen Autohaus ist in Heide ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen berichtete, hatten sich die Flammen am frühen Morgen im Bereich einer Werkstatt ausgebreitet. Die Ursache war zunächst unklar. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.