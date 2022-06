Im Zusammenhang mit mehreren Durchsuchungen im Thüringer Drogenmilieu hat es auch in Schleswig-Holstein einen Einsatz gegeben. Im Norden ist ebenfalls mindestens ein Objekt kontrolliert worden, wie ein Sprecher der Landespolizei am Donnerstag in Kiel sagte. Details dazu nannte er nicht. Informationen des Thüringer Landeskriminalamtes (TLKA) zufolge waren am frühen Donnerstagmorgen 26 Wohn- und Geschäftsräume in den thüringischen Landkreisen Erfurt, Gotha, Weimar, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Eisenach sowie in Schleswig-Holstein und Berlin durchsucht worden. Haftbefehle bestehen zudem für fünf Personen im Alter von 26 bis 48 Jahren.

Im Zusammenhang mit mehreren Durchsuchungen im Thüringer Drogenmilieu hat es auch in Schleswig-Holstein einen Einsatz gegeben. Im Norden ist ebenfalls mindestens ein Objekt kontrolliert worden, wie ein Sprecher der Landespolizei am Donnerstag in Kiel sagte. Details dazu nannte er nicht. Informationen des Thüringer Landeskriminalamtes (TLKA) zufolge waren am frühen Donnerstagmorgen 26 Wohn- und Geschäftsräume in den thüringischen Landkreisen Erfurt, Gotha, Weimar, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Eisenach sowie in Schleswig-Holstein und Berlin durchsucht worden. Haftbefehle bestehen zudem für fünf Personen im Alter von 26 bis 48 Jahren.

Tatverdacht bestehe wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Verbindung mit Geldwäsche sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ermittelt wird in fünf Verfahren gegen insgesamt zehn Beschuldigte. Nach Informationen des MDR gibt es bei den Maßnahmen Verbindungen in die Thüringer Neonazi-Szene. Dies wollte das TLKA mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bestätigen.

Mehr als 500 Beamte aus Thüringen sowie Spezialkräfte aus anderen Bundesländern waren bei den Durchsuchungen im Einsatz. Neben dem Landeskriminalamt und der Kriminalinspektion Saalfeld sind auch das Zollfahndungsamt Dresden sowie die Staatsanwaltschaft Gera an den Maßnahmen beteiligt.