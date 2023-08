Norddeutschland startet mit Regen und Gewittern in das Wochenende. Für den Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) besonders ab dem Nachmittag schauerartigen Regen und Gewitter in Hamburg und Schleswig-Holstein vorher. Auch Starkregen ist gebietsweise möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag soll sich die Bewölkung zeitweise auflockern und die Temperaturen kühlen auf 13 bis 17 Grad ab. Auch der Sonntag soll laut Vorhersage bewölkt werden. Gelegentlich sind Schauer bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad möglich.