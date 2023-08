Nach mehreren kühlen und regnerischen Wochen feiert der Sommer im Norden ein Comeback. Die Strände an der Nordsee sind gut besucht, die Open-Air-Festivals in Hamburg auch. Der Deutsche Wetterdienst macht Hoffnung auf weitere warme Tage.

Sonnige Aussichten für Hamburg und Schleswig-Holstein: Es bleibt sommerlich warm bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Bereits am Samstag waren die Temperaturen in Hamburg auf bis zu schwüle 30 Grad geklettert und hatten Tausenden Festivalbesuchern auf dem MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg und dem Metallfestival Elbriot am Großmarkt eine gute Zeit beschert. Für Abkühlung sorgten vereinzelte Schauer gegen Abend. Am Sonntagmorgen starteten die Teilnehmer des Radrennens Cyclassics im Nebel. Zur Zieleinfahrt schien jedoch die Sonne bei 26 Grad.

An der Nordseeküste genossen viele Urlauber die etwas milderen Temperaturen, etwa auf Sylt, wo es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes um die 22 Grad warm war. Auch in Sankt Peter-Ording war viel los, wie ein Mitarbeiter des Strandcafés Silbermöwe sagte.

Am Montag und Dienstag soll es heiter und trocken bleiben, bei Temperaturen um die 23 Grad in Flensburg und um die 25 Grad in Hamburg. Am Mittwoch kann es zu einzelnen Schauern kommen.

Infos Deutscher Wetterdienst