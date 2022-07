Die neue Woche startet wechselhaft und mit nicht ganz so warmen Temperaturen wie im Juni. Vor allem am Montag kann es gegen Mittag einzelne Schauer geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 Grad in Nordfriesland, 22 Grad im Rest Schleswig-Holsteins und 23 Grad in Hamburg. Am Dienstag sind laut dem DWD-Meteorologen vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee noch Schauer möglich, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken noch etwas weiter, am Mittwoch sind flächendeckend maximal 20 Grad zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag zieht laut DWD dann Regen auf.