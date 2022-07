E-Juniorentrainer Mario Wiggert von der SG Bad Schwartau und Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler erhalten den Fair-Play-Preis des Deutschen Fußball-Bundes. Dies ergab die Sitzung der Fair-Play-Preis-Jury in Frankfurt, teilte der DFB am Montag mit. Wiggert hatte nach einer Fehlentscheidung eines jungen Schiedsrichters in dessen erstem Spiel diesen aufgemuntert und die Entscheidung anerkannt. "Eine falsche Entscheidung aus den richtigen Gründen zu akzeptieren, das hat mich berührt", erklärte die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin und Jury-Mitglied Bibiana Steinhaus-Webb.