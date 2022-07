Die Inflation, der Ukraine-Krieg und die schwächere Verbraucherstimmung werden das Ergebnis der Optikerkette Fielmann in diesem Jahr belasten. Der Vorsteuergewinn dürfte von 209,7 Millionen Euro auf mehr als 190 Millionen Euro sinken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz soll von knapp 1,7 Milliarden auf etwa 1,8 Milliarden Euro steigen. Bislang hatte Fielmann ein Umsatzwachstum bis zu zehn Prozent und eine «spürbare» Verbesserung der Gewinnmarge in Aussicht gestellt.