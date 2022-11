Rund 2100 Kinder dürfen am Freitag den Erich-Kästner-Roman "Emil und die Detektive" als Text- und als Konzertversion in der Hamburger Elbphilharmonie erleben. Die Tondichtung des Romans spielt dabei das Musikkorps der Bundeswehr für die Fünftklässler aus 20 Hamburger Stadtteilen, darunter rund 100 ukrainische Kinder, wie die gemeinnützige Becker-Kerner-Stiftung mitteilte.

Rund 2100 Kinder dürfen am Freitag den Erich-Kästner-Roman "Emil und die Detektive" als Text- und als Konzertversion in der Hamburger Elbphilharmonie erleben. Die Tondichtung des Romans spielt dabei das Musikkorps der Bundeswehr für die Fünftklässler aus 20 Hamburger Stadtteilen, darunter rund 100 ukrainische Kinder, wie die gemeinnützige Becker-Kerner-Stiftung mitteilte.

Zudem liest der HSV-Fußballer Moritz Heyer gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner aus dem Buch. Die Stiftung von Britta Becker und Kerner will Kindern mehr sportliche und kulturelle Erlebnisse ermöglichen. Der Tag in der "Elphi" solle eine "besondere Freude in diesen wirren und wilden Zeiten" sein.