Die Hamburg Sea Devils haben sich in der European League of Football einen weiteren Erfolg erkämpft. Am Sonntag kamen die Hanseaten im Stadion Hoheluft gegen die Istanbul Rams trotz eines 0:17-Rückstandes zur Pause zu einem 29:26-Sieg nach Verlängerung.

Die Aufholjagd wurde von Glen Toonga eingeleitet, dem drei Tochdowns in Folge gelangen. Die Gäste konnten ihrerseits im letzten Spielabschnitt per Fieldgoal zum 23:23 ausgleichen und damit die Verlängerung erzwingen. In der Overtime legten die Türken zum 26:23 nach, bevor Tonga das Ei erneut zu einem Touchdown in die Endzone trug und damit für die Entscheidung sorgte.

