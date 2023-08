Die EM-Dritten Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben beim Elite-16-Turnier im Beach-Volleyball in ihrer Wahlheimat Hamburg beste Chancen auf das Viertelfinale. Das erst im vergangenen Herbst zusammengeführte Duo kam am Donnerstag in ihren ersten beiden Gruppenspielen jeweils zu Siegen, nachdem sie schon in der Qualifikation am Vortag überzeugt hatten.

Am Vormittag setzten sich die 37-jährige Ludwig und die neun Jahre jüngere Lippmann gegen die Chinesinnen Chen Xue/Xinyi Xia mit 13:21, 21:19, 15:12 durch. Am Abend folgte ein 21:10, 21:13 gegen Agatha und Rebecca aus Brasilien. Im letzten Gruppenspiel treffen sie am Freitag auf die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson.

Die ebenfalls in Hamburg trainierenden WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann erreichten in ihrer Gruppe einen Sieg und eine Niederlage und müssen um den Einzug in die Runde der letzten Acht bangen. Sandra Ittlinger und Karla Borger haben nach zwei Niederlagen keine Chance mehr.

Das beste deutsche Männer-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler startete erfolgreich in das Turnier. Mit 21:11, 21:16 ließen sie am Rothenbaum den Brasilianern Pedro und Guto keine Chance. Am Freitag (11.00 Uhr) wartet in den zweimaligen schwedischen Europameistern David Ahman und Jonatan Hellvig allerdings eine wesentlich schwierigere Aufgabe. Die Gruppenspiele schließen die Hamburger mit der Partie am Abend gegen Samuele Cottafava und Paolo Nicolai ab.

