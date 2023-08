Der Ansturm auf die Campingplätze Schleswig-Holsteins hat in der aktuellen Urlaubssaison nachgelassen. Manche der Gäste, die während der Corona-Pandemie auf Campingurlaub ausgewichen seien, seien vor allem zu Flugreisen ins Ausland zurückgekehrt, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Campingwirtschaft Schleswig-Holstein, Gert Petzold, am Dienstag. Viele hätten aber in der Pandemiezeit ihre dauerhafte Liebe zum Camping entdeckt.