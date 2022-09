Wie die Rentner bekommen in Schleswig-Holstein auch die Versorgungsempfänger des Landes - Beamte im Ruhestand, Witwen und Waisen - die Energiepauschale von 300 Euro. Darauf haben sich die Koalitionspartner CDU und Grüne am Montagabend verständigt, wie das Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur auf deren Anfrage am Dienstag mitteilte.