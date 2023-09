Für nicht-fossile Heizungen, sogenannte Balkonkraftwerke und Ladesäulen steht in Schleswig-Holstein noch Fördergeld bereit. Lediglich für Batteriespeicher ist die Fördermenge mit 350 Anträgen bereits ausgeschöpft, wie das Umweltministerium am Montag weiter berichtete. "In jeden Fall wird im vierten Quartal erneut eine Antragsstellung möglich sein", sagte Klimaschutzstaatssekretär Joschka Knuth (Grüne).