Der wissenschaftliche Klimabeirat des Senats hat einen stärkeren Ausbau der Photovoltaik in Hamburg angemahnt. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, sagte die Beiratsvorsitzende Daniela Jacob am Donnerstag. Die Erzeugung von Solarstrom friste in Hamburg bislang eher ein Schattendasein. Beim Zubau habe die Hansestadt im vergangenen Jahr den letzten Platz unter den Bundesländern belegt.